Des supporteurs de Liverpool agressés par des hooligans à Kiev

La finale de la Ligue des champions est imminente, et tout comme pour le Mondial russe (14 juin-15 juillet), la sécurité pose question, malgré la volonté évidente de l'UEFA de faire de ce rendez-vous une fête.

Day 1 at the Champions Festival



Friday's line-up is KO at 11.00 local time! pic.twitter.com/DLlGYPcQ6i — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 24 mai 2018

Jeudi soir, dans le centre-ville de Kiev, théâtre de l'opposition entre Madrilènes et Reds samedi soir (20h45), un groupe de supporteurs de Liverpool a été pris à partie et agressé par des hooligans ukrainiens. Les fans anglais étaient assis à la terrasse d'un restaurant lorsqu'ils ont vu fondre sur eux plusieurs jeunes masqués. "Je n'ai rien fait de mal, j'étais juste en train de dîner", a déclaré l'un d'eux au quotidien The Mirror.

Pendant l'assaut, des tables et des chaises ont été jetées, mais aucun blessé n'est à déplorer.

Classées comme destination à risque depuis les événements de 2013, l'Ukraine et sa capitale ne semblent pas être un lieu sûr pour les supporteurs des deux équipes, auxquels il est conseillé de rester sur leurs gardes dans un tel contexte.