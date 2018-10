Dembélé et Depay font-ils la paire ?

Corrigé par le PSG (5-0) avant la trêve internationale, l'Olympique Lyonnais est reparti de l'avant vendredi soir en dominant Nîmes (2-0). Un succès acquis grâce à des réalisations de Memphis Depay et Moussa Dembélé, associés au sein de l'attaque rhodanienne en l'absence, pour blessure, du capitaine Nabil Fekir. Un duo d'attaque qui est apparu complémentaire et pourrait progressivement monter en puissance au fil de la saison.

"Je pense que Moussa est un grand talent. Il est nouveau ici donc on doit apprendre à se trouver et à comprendre ce que l’on attend l’un de l’autre. Mais cela prend du temps", avait confié le Néerlandais à l'issue de la rencontre. Un discours repris à son compte par son entraîneur Bruno Genesio, lundi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Hoffenheim, à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des champions. "Il faut du temps pour que Memphis et Dembélé apprennent à se connaitre. Cela va venir en enchaînant les rencontres. Il faut créer des automatismes".

Une très belle carte à jouer à Hoffenheim

Vainqueur sur la pelouse de Manchester City (2-1), puis auteur d'un nul à domicile face au Shakhtar (2-2), l'OL espère de nouveau décrocher les trois points de la victoire pour se rapprocher d'une qualification pour les huitièmes de finale. Vifs, techniques et efficaces en contre, Memphis et Dembélé auront une belle carte à jouer face à une équipe allemande joueuse, mais qui peut aussi parfois manquer d'expérience.

Muet lors de ses cinq derniers matches, Bertrand Traoré estime que les Gones sont perfectibles: "On a eu un début de saison compliqué. On a perdu des points. Il vaut mieux commencer timidement la saison et bien se reprendre plutôt que l'inverse. On continue à travailler. On a beaucoup regardé la vidéo et on sait ce que l'on doit améliorer". Un succès placerait en tout cas l'OL dans une position idéale sur la scène européenne et lui permettrait de se concentrer sur sa remontée au classement de Ligue 1. Les Lyonnais sont actuellement 5e avec cinq longueurs de retard sur le 2e, le Losc.