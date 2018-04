Après l'OL, double tenant du titre et vainqueur de Manchester City un peu plus tôt (1-0), Wolfsburg s'est qualifié dimanche pour la finale de la Ligue des champions féminine en battant Chelsea (2-0), grâce à des buts de Pernille Harder (69e) et Ewa Pajor (78e).

Vainqueur de l'épreuve en 2013 (face à l'OL) et 2014, le club allemand tentera ainsi de prendre sa revanche après la finale perdue face au club rhodanien en 2016 (1-1, 4 tab 3).

La finale 2018 est prévue le 24 mai à Kiev.