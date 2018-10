(D): L'OL en passe 9 à l'Ajax Amsterdam !

"J’avais un gros duel avec l’attaquante adverse. On a réussi à marquer sur de nombreuses situations, mais on en veut toujours plus. Place à Dijon." Wendy Renard est une capitaine forcément satisfaite, après que l'Olympique Lyonnais a validé sans trembler une seule seconde sa qualification pour les quarts de finale de la ligue des champions grâce à une victoire fleuve (9-0) ce mercredi, à domicile, face aux Néerlandaises de l'Ajax Amsterdam, déjà dominées à l'aller (0-4). Les réalisations du soir sont à mettre au crédit de Delphine Cascarino, créditée d'un doublé (4e, 8e), Renard (17e), Griedge Mbock (22e), pour permettre aux joueuses de Reynald Pedros de mener de 4 buts à la pause, avant qu'Ada Hegerberg (57e), encore Mbock (62e), qui signe un triplé (62e, 89e), Amel Majri (69e) et Lucy Bronze (90e+3) n'aggravent ce score une fois encore sans appel.