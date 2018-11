Cornet joueur de la semaine ?

Héros plutôt inattendu du match nul (2-2) signé mardi, au Groupama Stadium, par l'Olympique Lyonnais face à Manchester City, Maxwell Cornet avait tout de même annoncé la couleur en inscrivant à l'aller l'un des buts de la victoire en Angleterre (2-1). Le voilà désigné cette semaine parmi les candidats légitimes au titre de meilleur joueur de la 5e journée de Ligue des champions aux côtés, excusez du peu, du Bavarois Arjen Robben, du Napolitain Dries Mertens et... de l'icône barcelonaise Lionel Messi. Déjà inscrit dans le onze type, Cornet concourt également pour le plus beau but de la journée pour sa frappe enroulée qui a permis à l'OL d'ouvrir le score face aux Citizens. Mais l'intéressé, lui, garde la tête froide : "J'entends les messages positifs, mais je n'y fais pas trop attention. Je veux continuer à travailler pour pouvoir reproduire ce genre de match chaque week-end", a expliqué l'international ivoirien, présent ce jeudi, en conférence de presse.