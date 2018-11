Comment Koulibaly a stoppé Mbappé

Le PSG n’a pas su forcer le verrou du San Paolo mardi dernier face à Naples, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions. Tenus en échec à cette occasion (1-1), les Parisiens se sont notamment heurtés à un énorme Kalidou Koulibaly. Kylian Mbappé peut en témoigner, lui qui à plusieurs reprises a buté sur l’intraitable international sénégalais.

Juste avant la demi-heure de jeu notamment, alors que le feu-follet tricolore semblait parti pour déposer l’arrière-garde locale et défier en duel David Ospina, le Vosgien de naissance s’est fendu d’un tacle admirable, à la fois propre et incisif. "Tout le monde me parle de cette action précise. Entre guillemets, c’était soit lui, soit moi", souffle l’intéressé, sollicité dans les colonnes de l’Est Républicain.

"Pour moi, le danger était plus grand après ce geste défensif, ajoute—t-il. Parce qu’on peut penser qu’on a fait le plus dur alors qu’au contraire il faut être encore plus concentré, rester calme et amener cette sérénité à l’équipe." Et Kalidou Koulibaly de conclure sur ses éventuelles envies d’ailleurs, guère affirmées en l’occurrence: "Sur le plan tactique, pour un défenseur, l’Italie c’est le must ! Aujourd’hui, je me sens armé pour affronter tous les variétés de football, mais je le répète: Je suis heureux ici !"