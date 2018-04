Buffon s'enflamme pour Ronaldo

Méconnaissable en début de saison, Cristiano Ronaldo est redevenu une véritable machine à marquer depuis quelques mois. A tel point qu’avec désormais 37 buts en 35 matches, il trône de nouveau en tête du classement des meilleurs buteurs européens, à égalité avec Mohamed Salah, mais devant Lionel Messi et Ciro Immobile (35 buts), ou Harry Kane, Robert Lewandowski et Edinson Cavani (34 buts).

La Juventus Turin sait donc à quoi s’en tenir à l’heure de retrouver le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi. Et ce d’autant après la finale de la saison passée remportée par les Merengue face à la Vieille Dame (4-1) avec un doublé de CR7 à la clé. Interrogé au sujet de la star portugaise, Gianluigi Buffon s’est d’ailleurs montré dithyrambique, louant notamment son efficacité devant le but. Une efficacité qui n’est pas sans lui rappeler celle d’un certain David Trezeguet. "Face au but, c'est vraiment un tueur. Cette lucidité au moment de marquer, il n'y a que chez Trezeguet que je l'ai vue", a ainsi expliqué le portier turinois dans des propos relayés par Marca, ajoutant: "J'ai eu la chance de jouer contre Ronaldo, le Brésilien, avec et contre Ibrahimovic, mais Cristiano Ronaldo, c’est encore autre chose. Il collectionne record après record."

J'ai une admiration illimitée pour Ronaldo. Gianluigi Buffon

Autre motif d’admiration pour l’international italien, la façon dont l’ancien Mancunien a fait évoluer son jeu. "J'ai une admiration illimitée pour Ronaldo car il a su s'améliorer avec le temps. Je l'admire parce que c'est une personne qui sait ce qu'il fait et qui est pragmatique. Ces dernières années, il s'est montré intelligent. Il a changé de position et dépense moins d'énergie qu'auparavant", a-t-il renchéri.

Son partenaire Giorgio Chiellini ne pense d’ailleurs pas autre chose. "Ces dernières années, Cristiano a changé sa façon de jouer, a-t-il en effet déclaré de son côté à El Mundo. Sa force naît de sa volonté constante d’être le meilleur à n’importe quel moment alors que Lionel Messi a une vitesse incroyable. Si tu pars en même temps que lui, tu ne peux pas l’arrêter.”