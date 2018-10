Benzema un peu plus dans l’histoire

Auteur, de la tête, de l’ouverture du score pour le Real Madrid mardi soir face au Viktoria Plzen à la 11e minute de jeu, Karim Benzema est devenu à cette occasion le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions.

L’ancien Lyonnais a inscrit son 57e but, en 107 matches, dans la prestigieuse compétition européenne, soit un de plus que Ruud van Nistelrooy, et pointe donc au quatrième rang d’un classement dominé par Cristiano Ronaldo (120 buts), devant Lionel Messi (105) et Raul (71).