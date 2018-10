Benzema ne veut pas perdre Lopetegui

S'il est en conflit ouvert depuis maintenant des années avec Didier Deschamps, Karim Benzema reste en revanche d'une parfaite loyauté à l'égard de ses entraîneurs au Real Madrid.

Alors que Julen Lopetegui, le successeur de Zinedine Zidane, auquel l'attachement de "KB9" était sans limite (et Zizou lui rendait bien), se retrouve plus que jamais sur la sellette, suite à la dernière défaite à domicile en Liga, l'attaquant français a tenu à afficher tout son soutien à l'ancien sélectionneur espagnol.

Ce dernier, comme depuis le premier jour où il s'est installé sur le banc madrilène cet été, n'a cessé de lui faire confiance (*). C'était encore le cas mardi soir, à Bernabeu, lors de la poussive victoire du Real (2-1) sur la modeste équipe de Plzen, qui a vu Benzema inscrire son 57e but en C1 ! "Nous avons une grande confiance envers l'entraîneur et nous sommes avec lui. Ce n'est pas toujours la faute de l'entraîneur, ça peut aussi être celle des joueurs, a tenu à rappeler l'ancien Lyonnais. "L'entraîneur aligne les joueurs sur le terrain et nous devons alors en faire plus. Je ne suis pas d'accord pour changer d'entraîneur", assure-t-il, plus solidaire que jamais.

A ceci près qu'en cas de catastrophe, voire même simplement de défaite dans le prochain Clasico, programmé dimanche, au Camp Nou (16h15 sur beIN SPORTS), c'est bien Lopetegui, auquel ce court succès européen a offert un sursis, qui pliera bagages. Pas Benzema, ni aucun de ses partenaires.

----------------------------------------------------------

(*) Benzema a notamment été titularisé à 8 reprises en 9 journées de Liga. Pour un total de 4 buts.