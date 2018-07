Benfica-Fenerbahçe à l'affiche du 3e tour de qualification

L'UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, dont les matches aller sont prévus pour le 7 août, et les manches retour pour le 14. L'affiche désignée sera l'opposition entre le Benfica de Lisbonne et le Fenerbahçe Istanbul, alors que le Standard de Liège devra se frotter à l'Ajax Amsterdam ou à Sturm Graz.

Le Slavia Prague aura fort à faire contre le Dynamo Kiev, là où le Spartak Moscou sera confronté au PAOK ou au FC Bâle. Le vainqueur de la double confrontation entre le Celtic Glasgow et le Rosenborg BK enchaînera par un duel face à l'AEK Athènes. Pour rappel, les rencontres du deuxième tour de qualification se dérouleront les 24 et 25 juillet, puis les 31 juillet et 1er août.