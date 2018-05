Bayern-Tolisso: "Très, très dur"

Titulaire mardi soir à Madrid, Corentin Tolisso était forcément très déçu après l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions du Bayern Munich, qui n’a pu faire mieux que match nul à Santiago-Bernabeu (2-2), six jours après sa défaite à l’Allianz Arena (1-2).

"J’avais déjà perdu en demi-finales de la Ligue Europa avec Lyon la saison dernière, maintenant c’est en Ligue des champions. C’est très, très dur. On a répondu présent sur les deux confrontations, et ce soir on a vraiment tout donné, on a fait un très gros match. Mais ça se joue à quelques détails…", a déclaré le milieu de terrain tricolore sur beIN SPORTS.