Bayern: Ribéry sur les traces de Blanc

Guère à son avantage depuis le début de saison, Franck Ribéry a participé à la noce, mardi, face à Benfica. Tandis que le Bayern se rassurait en s’imposant 5-1 face à la formation lisboète, le Français y est en effet allé de son but.

Une réalisation qui permet à l’ancien Marseillais de se rapprocher d’un record de Laurent Blanc. A 35 ans et 7 mois, Franck Ribéry est en effet devenu le deuxième joueur français le plus vieux de l’histoire de la Ligue des champions à inscrire un but, seulement devancé par Laurent Blanc, 36 ans et 11 mois lors de son dernier but.