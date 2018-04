Bayern: Ribéry est bien là contre le Real

L’entraîneur du Bayern Jupp Heynckes n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ pour la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, ce mercredi soir (20h45).

Arjen Robben et Franck Ribéry sont alignés sur les ailes, alors que Thomas Müller et James Rodriguez occuperont les postes de relayeurs du 4-1-4-1. Thiago Alcantara et Corentin Tolisso sont donc remplaçants.

David Alaba, forfait de dernière minute, est remplacé par Rafinha sur la gauche de la défense.

Le onze de départ: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha - Martinez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski.