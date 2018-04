Bayern Munich: Vidal incertain pour la demi-finale

Les 25 avril et 1er mai prochains, le Bayern Munich pourrait être privé de l'un de ses plus précieux atouts. En effet, Arturo Vidal n'est pas certain de pouvoir tenir sa place lors de la double confrontation prévue contre le Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions.

Et pour cause, blessé dimanche, le milieu de terrain international chilien va devoir subir une arthroscopie à un genou, mais son entraîneur Jupp Heynckes a fait part de sa confiance quant à la possibilité de récupérer l'ancien Turinois au moins pour la manche retour à Santiago-Bernabéu.