Bayern Munich: Des "tueurs" attendus au retour

Le Bayern Munich a beau s’être incliné (1-2) à domicile lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions face au Real Madrid, les Bavarois voulaient croire en un retournement de situation au match retour. A condition d’afficher une mentalité conquérante.

"Nous avons manqué de réalisme, et nous prenons des buts sur des fautes que l'on ne peut pas se permettre à ce niveau. En deuxième période, c'était presque bizarre, on arrivait à cinq mètres du but, et la balle ne voulait pas franchir la ligne. On ne peut pas se satisfaire d'une telle performance au niveau du réalisme, a ainsi confié Thomas Müller à l’issue de la rencontre à la télévision allemande. On ne baisse pas les bras, nous avons déjà gagné là-bas l'an dernier. Mais nous avons besoin d'une mentalité de 'tueurs'."