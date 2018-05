Bayern: James ne célébrera pas un éventuel but

James Rodriguez a de la mémoire. Et si le Colombien, un ancien de la Maison Blanche, compte tout donner pour éliminer le Real Madrid lors de cette demi-finale retour de Ligue des champions mardi au stade Santiago Bernabeu, il n'a en revanche pas l'intention de célébrer un éventuel but. "J'ai passé 3 ans uniques, avec beaucoup de titres et on avait presque tout gagné. C'est une question de respect, j'ai été heureux ici", a-t-il plaidé pour l'UEFA.

James Rodríguez, Bayern midfielder: "It's great to be back at the Bernabéu again. I won't celebrate if I score tomorrow [against Real Madrid]." #UCL pic.twitter.com/WYPXflipvh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 avril 2018