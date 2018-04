Bayern-Heynckes: "Un tirage difficile pour les deux équipes"

L'entraîneur du Bayern Munich, Jupp Heynckes, n'est pas mécontent d'avoir hérité du Real Madrid, ce vendredi midi, lors du tirage au sort de la Ligue des champions.

"C'est un choc, bien sûr, un duel de géants dans un sens positif, confie le technicien allemand sur le site du club. Deux équipes avec une grande tradition européenne, qui jouent un football attractif. C'est un tirage difficile pour les deux équipes. Mais on ne sait si cela aurait été plus facile contre la Roma ou Liverpool. On doit faire avec. Je ne pense que ce soit un tirage particulièrement mauvais."

Arjen Robben, lui, y voit un "cadeau pour les supporters."

#Heynckes on the #UCLdraw: "It's one of European football's top clashes. It's the defending champions against a top side with quality players." #FCBRMA #packmas pic.twitter.com/pcVBf7EZ8X