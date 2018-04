Barça: Trois absents face à l’AS Rome

Ernesto Valverde a communiqué son groupe de 18 joueurs retenus pour le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et l’AS Rome, mercredi soir au Camp Nou.

Si Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti seront bien présents, Lucas Digne, blessé, fait partie des absents, au même titre qu’Aleix Vidal et Yerry Mina, non convoqués pour cette rencontre.

Les stars de la formation blaugrana, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Luis Suarez, Gérard Piqué et Ivan Rakitic, seront quant à elles au rendez-vous.