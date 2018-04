Barça: Dembélé sur le banc à Rome

Puisque "Leo va toujours trouver un moyen d'être décisif", Ernesto Valverde aligne bien sûr Lionel Messi dès le coup d'envoi du quart de finale retour de la Ligue des champions entre l'AS Rome et le Barça ce mardi, au Stadio Olimpico (20h45). Un onze de départ catalan très classique, une semaine après la large victoire de l'aller au Camp Nou (4-1), même si l'on attendait un Oussmane Dembélé titulaire. Or, le Français est remplaçant, alors que Nelson Semedo prend le poste de latéral droit pour offrir l'opportunité à Sergi Roberto de monter d'un cran au milieu.

Du côté de la Roma, Radja Nainggolan est titulaire, tout comme les cadres Aleksandar Kolarov et Edin Dzeko ; le Turc Cengiz Under doit lui aussi se contenter d'un rôle de remplaçant.

