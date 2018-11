Le Barça a validé son billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions en obtenant le match nul sur le terrain de l'Inter Milan (1-1). Une qualification qui n'a pas suffi à pleinement contenter les Barcelonais. "Je pense qu'on méritait mieux, on a été plus ambitieux. On a dominé tout le match. En deuxième période, ils ont été un peu mieux, on a pris trop de risques", a expliqué Sergio Busquets.