Barça-Busquets: "A l'extérieur, on n'est pas aussi solides qu'on aimerait"

Le FC Barcelone est quasiment qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions. Malgré tout, il s'agira d'effectuer de le confirmer ce mercredi sur le terrain du PSV Eindhoven lors de la 5e journée. Un déplacement évidemment pris très au sérieux. "A l'extérieur, on n'est pas aussi solides et efficaces qu'on aimerait l'être. Le championnat est encore long et on a fait de très bons matches contre les grosses équipes, c'est également le cas en Ligue des champions", a expliqué Sergio Busquets pour Catalunya Radio.