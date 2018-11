Barça: Avec Messi à Milan

Après deux semaines d’absence en raison d’une fracture d’un bras, Lionel Messi fait partie du groupe du FC Barcelone pour le déplacement à Milan afin d’affronter l’Inter, mardi en Ligue des champions. L’Argentin n’a pas encore reçu le feu vert du staff médical, précise le club catalan.

Malcom fera également le voyage, alors que Samuel Umtiti reste en phase de reprise.

❗ Squad list for #InterBarça

Leo #Messi travels to Milan without medical all-clear

#ForçaBarça pic.twitter.com/zQcTK3x2Qf