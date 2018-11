Barça: "Aucun risque" avec Messi

Victime d’une fracture du radius face à Séville le 20 octobre dernier, Lionel Messi, qui devait être éloigné des terrains pendant trois semaines, a déjà repris l’entraînement et pourrait même jouer dès mardi sur la pelouse de l’Inter Milan en Ligue des champions.

"On devra attendre le dernier entraînement. Leo est à un point où il pourrait être disponible, mais on doit patienter. Il y a trois ou quatre options. Mais on ne prendra aucun risque", a annoncé son entraîneur Ernesto Valverde en conférence de presse.