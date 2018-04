Bale, boudeur sur son banc

Les sourires étaient de mise, mardi, du côté du Real Madrid. Et pour cause. Guidés par un incroyable Cristiano Ronaldo, auteur d’un nouveau doublé en plus d’un splendide retourné acrobatique, les Madrilènes ont signé à Turin une victoire éclatante (3-0) et quasiment synonyme de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Au vu des images captées par la télévision espagnole, le spectacle n’a pourtant pas emballé tout le monde dans les rangs merengue. En attestent les réactions ou plutôt l’absence de réaction de Gareth Bale sur le banc de touche. Car comme lors du match retour face au PSG, c’est du banc que le Gallois a suivi le choc à l’Allianz Stadium. Une mise à l'écart qui explique sans doute son attitude boudeuse sur les deux buts inscrits par Cristiano Ronaldo.

Resté impassible sur l’ouverture du score du Portugais dès la troisième minute, l’ancien joueur de Tottenham n’a en effet que mollement applaudi l’incroyable ciseau de l’ancien Mancunien en seconde période. Un manque d'entrain d'autant plus criant qu'à ses côtés, le banc de touche merengue se levait comme un seul homme pour fêter le quintuple Ballon d’Or. De quoi conforter l’idée que le Gallois a déjà la tête ailleurs et vit ses derniers mois dans la capitale espagnole. Poussé dehors par ses dirigeants, Gareth Bale aurait d’ailleurs déjà dit oui à José Mourinho, bien décidé à le faire venir à Manchester United.