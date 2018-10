Bale, apte mais forfait

Le Real Madrid a parfaitement débuté sa campagne européenne en dynamitant l'AS Rome (3-0) lors de la 1ère journée de Ligue des champions, et il faut désormais enchaîner par un premier déplacement, toujours périlleux, sur la pelouse du CSKA Moscou en Russie. Or, pour l'occasion, Julen Lopetegui devra composer sans plusieurs joueurs importants de sa rotation, notamment Marcelo et Isco, le premier soignant un mollet là où l'autre se remet d'une opération de l'appendicite. L'ancien sélectionneur de la Furia Roja a par ailleurs décidé de laisser Sergio Ramos au repos. Enfin, Gareth Bale fera lui aussi défaut...

Et pour cause, l'international gallois se plaint de l'adducteur droit depuis la première période du match perdu par les Merengues sur la pelouse du FC Séville mercredi dernier en Liga (3-0). L'ancien joueur de Southampton était par ailleurs sorti au repos, et a depuis manqué le derby contre l'Atlético à Santiago-Bernabéu (0-0). Le verdict des examens médicaux du numéro 11 de la Maison blanche était donc très attendu, et est justement tombé ce lundi. L'IRM (Imagerie à résonance magnétique) du Gallois... n'a rien révélé. Selon les informations de Marca, les médecins n'ont décelé aucune lésion, et Gareth Bale pourrait donc médicalement autoriser le joueur à reprendre son activité.

Sauf que le staff préfère faire confiance au ressenti de son attaquant, qui est par ailleurs précédé d'un passif médical particulièrement lourd au cours des derniers mois. Puisque l'ancien Spur de Tottenham se plaint de douleurs, pas question de prendre le moindre risque. De fait, le double buteur de la dernière finale victorieuse de Ligue des champions contre les Reds de Liverpool (3-1) n'est attendu à l'entraînement collectif que jeudi. Il devrait donc reprendre du service dès le week-end suivant, lors du déplacement sur la pelouse du Deportivo Alavés (8e journée de Liga).