Auteur d'un triplé avec le Paris Saint-Germain contre l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1), Neymar a porté son total à 30 buts en Ligue des champions, en 49 matches.

L'ancien Barcelonais devient ainsi le Brésilien le plus prolifique de l'histoire de la C1, à égalité avec son compatriote Kaka (30), et devant Rivaldo (27) et Jardel (25).

Neymar est 21e de ce classement, toujours dominé par Cristiano Ronaldo (120), devant Lionel Messi (103).