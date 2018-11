ASM-Sidibé: "C'est une honte"

En pleine crise, Monaco s'enfonce encore un peu plus après la déroute subie ce mardi en Ligue des champions (0-4), face à Bruges. La plus large défaite de l'histoire de l'ASM, à domicile en C1.

"Je n'ai pas les mots, a commenté un Djibril Sidibé dépité au micro RMC Sport. C’est une honte. Même s'il y a eu des bonnes intentions, ce sont les actes qui comptent et ce soir on n'a pas été au niveau. Il faut faire une remise en question individuelle permanente. On doit gagner les duels avant tout sinon on ne peut pas gagner un match."