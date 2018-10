ASM-Henry: "Le public commençait à siffler"

Thierry Henry se satisfait du point obtenu mercredi par Monaco à Bruges (1-1, troisième journée du groupe A de Ligue des champions), quatre jours après avoir commencé sur le banc par une défaite à Strasbourg (2-1, 10e journée de Ligue 1). "Avant qu'ils égalisent, le public commençait à siffler, a remarqué le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, après-coup sur RMC Sport. Moussa Sylla a cette balle de doublé et de 2-0, ils marquent derrière... A 2-0, ce n'est plus le même match. Mais on ne va pas faire la fine bouche." Monaco et Bruges sont à égalité à la troisième place de leur poule avec un point, à cinq longueurs de l'Atletico et huit de Dortmund.