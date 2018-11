ASM-Falcao: "Prendre trois buts en 10 minutes, c'est compliqué"

Radamel Falcao n'a pas dit grand-chose après le carton reçu par Monaco contre Bruges, mardi en Ligue des champions (0-4, quatrième journée du groupe A). Mais le capitaine colombien de l'ASM s'est quand même arrêté face aux journalistes (propos recueillis par L'Equipe): "On a bien commencé, en se créant des occasions. Mais prendre trois buts en 10 minutes, c'est compliqué. Il faut regarder de l'avant." Monaco, dernier de sa poule avec un point, ne peut d'ores et déjà plus rejoindre les huitièmes de finale. Et Bruges, troisième, compte trois points d'avance.