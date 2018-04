AS Rome-Nainggolan: "Ça dépendra de nous"

Radja Nainggolan, suspendu lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l'AS Rome (4-1), sera présent mardi soir pour le retour.

"Jouer un match comme ça, c'est un rêve de gosse, assure le Belge en conférence de presse. Je ne connais pas notre pourcentage de chances de qualification, ça dépendra de nous. On doit être plus cliniques face au but. On doit commencer le match avec la conviction qu'on peut faire mal à une grande équipe comme Barcelone."

Selon les précédents en Ligue des champions, la Roma a 17% de chances de se qualifier.