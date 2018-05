AS Rome-Monchi: "L'arbitre a influé sur le résultat"

Si Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de l'AS Rome considère que Liverpool "n'a rien volé" après l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions (2-5, 4-2), ce n'est pas le cas du directeur sportif du club. Si Monchi a félicité les Reds pour la qualification, il a tout de même précisé pour El Mundo Deportivo: "On est passés proche de la qualification et on peut dire que l'arbitre a influé sur le résultat. (...) On a été défavorisé, les images sont là ce ne sont pas des interprétations il y a deux penalties évidents et potentiellement une expulsion".

Un Monchi qui appelle l'UEFA à intégrer l'arbitrage vidéo le plus rapidement possible. Ce qui ne sera pas le cas en Ligue des champions la saison prochaine.