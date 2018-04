AS Rome: Dzeko ne regrette pas son transfert avorté à Chelsea

Héroïque mardi soir lors de victoire historique de la Roma contre le Barça en quart de finale retour de la Ligue des champions (3-0, aller 1-4), Edin Dzeko, auteur de l’ouverture du score avant d’obtenir le penalty du deuxième but, pour une faute de Gerard Piqué, a évoqué sur Mediaset son transfert avorté de l’hiver dernier, lui qui était tout proche de rejoindre Chelsea.

"Ce n’était pas facile, mais je suis resté et je suis très heureux d’être ici. Et j’espère que le club est aussi content ! Mais n’en parlons plus, l’argent n’a pas d’importance, a déclaré le buteur bosnien, qui aurait considérablement augmenté ses émoluments en rejoignant les Blues. Maintenant, le meilleur est peut-être à venir. On a prouvé qu’on pouvait tenir tête à n’importe qui."