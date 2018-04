AS Rome-Dzeko: "C'était incroyable, fou"

L'AS Rome a réalisé une performance de choix pour renverser le Barça en quart de finale de la Ligue des champions (1-4, 3-0), mardi dans un Stade Olympique en fusion. "Vous ne pouvez pas imaginer, c’était incroyable, fou. Je ne sais pas comment le décrire mais au final on l’a fait quand personne ne croyait en nous", a expliqué Dzeko à l'UEFA.

L'attaquant a par ailleurs confirmé que le premier but avait tout changé pour les Romains. "On devait y croire avant le match si on voulait essayer de faire quelque chose. On savait qu’on jouait contre une des meilleures équipes et le premier but nous a beaucoup aidés et nous a poussés encore plus", a-t-il ajouté.