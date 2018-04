AS Rome: Avec les félicitations de Totti

Figure emblématique de l’AS Rome, Francesco Totti a évidemment apprécié la qualification historique du club de la Louve face au FC Barcelone.

Présent en tribunes aux côtés d'Antonio Cassano, l’ancien capitaine romain n’a pas manqué de saluer la prestation de ses anciens partenaires.

"C'est pour des moments comme celui-ci que c'est génial de vivre pour ces couleurs. Allez Rome !", a-t-il tweeté, peu après la rencontre.

È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma ❤️ #RomaBarcellona