A MU, il ne se passe rien

Un drame, sans péripétie, sans chute, sans rien. Voilà ce à quoi ont assisté, une fois de plus, les nombreux spectateurs présents mardi soir à Old Trafford. Manchester United n'a pas trouvé la solution devant Valence en Ligue des champions (0-0). Avec Paul Pogba en acteur titulaire et Anthony Martial entré sur la scène en cours de match, les Red Devils prennent un maigre point.

Comment ne pas s'en prendre au metteur en scène, José Mourinho, premier pour la comédie en coulisse ou pour s'en prendre à Pogba aux yeux de tous, mais incapable de faire jouer correctement une troupe montée à coups de millions ? Il a fallu deux coups de pied arrêtés pour frissonner légèrement. Un coup franc puissant de Pogba, justement, claqué en corner par le portier adverse 62e). Un autre de Marcus Rashford, renvoyé par le haut de la barre transversale dans un angle fermé (85e). Il n'y guère plus à dire sur ce match médiocre. Si ce n'est que Valence, avec Michy Batshuayi, Francis Coquelin et Geoffrey Kondogbia d'entrée, n'a pas fait mieux.

Les Red Devils se retrouvent donc deuxièmes du groupe H avec quatre points, soient deux de moins que la Juventus Turin, leader. Les Espagnols sont troisièmes avec une seule unité. Les Young Boys Berne ferment la marche avec un zéro pointé. Le prochain déplacement de Manchester United à Turin coûtera cher pour la première place. Attention à ne pas tomber dans le pathétique pour MU.