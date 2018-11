A croire que l'OL le fait exprès...

A la longue, ça pourrait commencer à devenir pénible pour les supporters de l’OL. Si les Gones ne s’en sortent pas avec une qualification pour les huitièmes de finale, des tonnes de cheveux, arrachés par leurs fans, seront même à ramasser dans le Groupama Stadium. Exactement comme au match aller en Allemagne, il y a deux semaines, Hoffenheim est revenu dans le temps additionnel pour prendre un point. C’était un 3-3, cette fois c’est un 2-2. Le seul point très positif pour les Lyonnais reste comptable, puisqu’un nul vaut toujours mieux qu’une défaite.

C’est surtout que Hoffenheim, par voie de conséquence, n’avance pas plus, ce qui permet de maintenir trois points d’avance par rapport aux Allemands. Dans ce contexte, la victoire à Manchester City, désormais seul leader après son 6-0 face à Donetsk, devient d’autant plus appréciable pour les joueurs de Bruno Genesio. Mais tout de même, comment font-ils pour se faire à ce point rejoindre à chaque fois ? C’est si évident que ça en devient presque comique. Mercredi soir, chez eux, ils menaient 2-0 à l’heure de jeu, et à 11 contre 10 !

Tousart: "C'est frustrant, on se crève le cul"

"Le constat est désolant, concède un Lucas Tousart accablé sur RMC Sport. Même en supériorité numérique, on ne sait pas tenir un score. C’est frustrant, parce qu'on se crève le cul en première période, et en deuxième on laisse échapper le score. Ce n'est pas possible à ce niveau-là, si on veut se qualifier. On se pensait peut-être trop beaux à la mi-temps, et on laisse revenir bêtement l'adversaire: ce sont des erreurs inacceptables. On avait à cœur de se rattraper, c’est tellement rageant…" Ce match très enlevé, entre deux équipes résolument portées vers l’offensive, avait pourtant été pris par le très bon bout de la part des locaux: 2-0 grâce à Nabil Fekir (19e) puis Ndombele (28e).

Et si Anthony Lopes avait déjà sorti quelques parades (24e, 36e), on n’imaginait alors pas que ça donnerait le ton de la catastrophe de la seconde période. D’autant que Houssem Aouar a eu les occasions de 3-0 (39e, 49e). Et même lorsque Hoffenheim, à 10 contre 11 depuis quasiment la reprise (51e), revient à 2-1 à la 65e minute, Nabil Fekir (73e), Bertrand Traoré (89e) ou Ferland Mendy (90e+1) ont des opportunités de 3-1. Et encore, on ne reviendra pas sur les innombrables tergiversations de Depay dans la surface… C’était écrit, Pavel Kaderabek égalise donc à 2-2 à la 92e. Si Hoffenheim se retrouve en huitièmes, le comique deviendrait assurément tragique.