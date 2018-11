Présent ce mercredi, à Milan, lors de la présentation du parcours de la 102e édition d'un Tour d'Italie, qui s'élancera de Bologne, le 11 mai prochain, par un contre-la-montre individuel (8,2km) et s'achèvera 3 semaines plus tard à Vérone par un 3e et dernier chrono individuel (15,6km), Chris Froome, le tenant du titre, a avoué ne pas être sûr de sa participation en 2019. "Une telle entame est explosive et intéressante. Mais une chose est sûre, si je ne suis pas là, l'un de mes coéquipiers y sera pour essayer de gagner", a précisé le Britannique.

"Le maillot rose représente un grand honneur pour moi, il manquait à ma collection. C'était un maillot important dans l'histoire du cyclisme et j'en rêvais depuis mon enfance", a-t-il ajouté, précisant que la motivation des Sky sera toute trouvée pour cette nouvelle année : "ce sera aussi une course importante pour notre équipe qui fêtera son 10e anniversaire."