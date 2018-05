Yates s'envole encore, Froome déchante

Et de 3 victoires d'étapes sur ce Giro 2018 pour Simon Yates qui profite ce dimanche d'une nouvelle étape dans les Dolomites pour s'imposer au terme des 176km de course entre Tolmezzo et Sappada. Longtemps animée par une échappée d'une trentaine de coureurs, cette 15e levée, le Britannique va la dynamiter à un peu moins de 20km de l'arrivée, dans la dernière ascension du jour pour creuser l'écart sur ses poursuivants.

What a victory for the Maglia Rosa! | Che vittoria per la Maglia Rosa! #Giro #Giro101 pic.twitter.com/ZgncAU4Ed2 — Giro d'Italia (@giroditalia) 20 mai 2018

A commencer par un Tom Dumoulin, vainqueur sortant rejeté sur la ligne d'arrivée à 41" avec le groupe des premiers poursuivants en compagnie des Migel Angel Lopez, Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot et autre Richard Carapaz, incapables de s'entendre. Au lendemain de sa renaissance sur les pentes du terrible Zoncolan, un Chris Froome méconnaissable déchante sévèrement avec 1'32" de retard, qui condamne un peu plus, si certains avaient encore des doutes, le coureur de la Sky.

Au classement général, Yates porte son avance à 2'11" sur Dumoulin (au lieu du retard d'1'24" au départ), avant le chrono programmé mardi, au lendemain de la nouvelle journée de repos et dont le Nerlandais sera le favori. En attendant, Pozzovivo (3e, +2'28") et Pinot (4e, 2'37") conservent leur rang, alors que Angel Lopez (5e, +4'27") et Richard carapaz (6e, +4'47") doublent Froome, rejeté à près de 5 minutes (+4'52").

A noter le calvaire vécu par le champion d'Italie Fabio Aru, qui voulait mettre pied à terre, mais qui sous l'injonction a priori de son équipe a franchi l'arrivée avec... 21mn de retard !