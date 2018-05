Yates lâche du lest !

Le Giro est loin d'être terminé ! Alors qu'on pensait que Simon Yates avait fait une bonne partie du chemin vers la victoire finale en conservant le maillot rose au terme du chrono de Trente, le grimpeur britannique, si fort depuis le début de l'épreuve dès que la route s'élève, a donné des signes de lassitude sur les pentes de Prato Nevoso, antépénultième étape de montagne sommet de cette 101e édition, remportée (enfin) par un échappé, Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors).

Dans un premier temps, seuls les rivaux pour le maillot de meilleur jeune, Miguel Angel Lopez (Astana) et Richard Carapaz (Movistar), se sont découverts dans l’ascension finale (13,9 kilomètres à 6,9% de moyenne). Ce n'est en effet qu'à moins de 2 kilomètres du sommet que Tom Dumoulin (Sunweb) a porté sa première attaque, à laquelle Yates a facilement répondu. Dommage car, dans la foulée, le Britannique a craqué quand son compatriote Christopher Froome (Sky), décidément déroutant, a placé à son tour une accélération meurtrière. En difficulté, une première depuis le départ de la course, Yates a concédé 28" sur ses rivaux, Dumoulin, Froome et Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), en quelques hectomètres. Et le voilà qui lâche, tout pile, la moitié de son avance sur Dumoulin au général (28" désormais). Forcément inquiétant, vu les étapes dantesques qui attendent les coureurs vendredi et samedi.

Un constat qui vaut également pour Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Après sa claque dans le contre-la-montre de Trente mardi, le leader de la Groupama-FDJ n'a pas pu répondre sur son terrain de prédilection. Pire, il s'est montré incapable de résister aux accélérations de ses adversaires. "Ça fait trois, quatre jours que je ne suis vraiment pas bien, a reconnu le Franc-Comtois sur la chaîne L'Equipe. J'espère que demain (vendredi) ça ira mieux, on espère toujours. C'est vraiment difficile, j'espère ne pas tout perdre pendant ces deux jours." Vu la forme qu'il affiche durant cette troisième semaine, Pinot ne semble pas en mesure de faire aussi bien que l'an dernier (quatrième place au général, une victoire d'étape). Toujours cinquième du général, il a perdu du temps sur les quatre coureurs qui le précèdent, et voit une meute de concurrents (Lopez, Dennis, Bilbao, Carapaz) revenir à moins d'1'30".

Giro Update: Maximilian Schachmann won the stage today as the break stayed away on the summit finish but eleven minutes down there was fireworks in the GC group as Dumoulin (13th) & Froome (14th) put time (28 secs) into Simon Yates (20th) who still leads on GC. pic.twitter.com/IVgk4seTkX