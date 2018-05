Yates frappe encore

La 11 étape du Giro ce mercredi, longue de 156 km entre Assisi et Osimo, a permis à Simon Yates de conforter son leadership sur la course. Au bout d’un parcours escarpé et a priori taillé pour les baroudeurs, le maillot rose est parvenu à s’échapper du groupe des favoris dans les derniers hectomètres pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur, juste devant le lauréat 2017, Tom Dumoulin, qui échoue à 2 secondes.

Le leader de la Mitchelton-Scott s’est montré impérial, à l’inverse d’un Chris Froome qui a de nouveau perdu du temps (40 secondes). Thibaut Pinot, apparu en difficulté sur la fin de parcours, est lui parvenu à limiter la casse et termine au septième rang de cette étape, à 8 secondes du Britannique, dans le même groupe qu’Alexandre Geniez (4e). Fabio Aru a lui aussi souffert pour suivre le rythme, et concède 21 secondes sur la ligne d’arrivée.