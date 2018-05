Yates, c'est bien lui le patron !

"Pour gagner le Giro, il me faut plus d’avance." Simon Yates en veut toujours plus sur ce 101e Giro. Et force est de constater, journée après journée, que ce diable de Britannique a les moyens de ses ambitions. Déjà vainqueur de deux étapes sur cette édition, le coureur de la Mitchelton-SCOTT n’a laissé à personne le soin de dynamiter à nouveau la course.

Au lendemain de ce morceau de bravoure qu’aura été l’ascension du terrible Zoncolan, Yates, conscient qu’il a besoin d’un matelas plus conséquent que sa grosse minute (1’24’’) d’avance au départ dimanche matin sur son dauphin Tom Dumoulin pour repousser le rapproché annoncé du vainqueur sortant dans le chrono programmé mardi, au lendemain de la journée de repos, va flinguer une fois encore.

"J'ignore si l'écart sera suffisant" (Yates)

Une nouvelle étape dans les Dolomites, entre Tolmezzo et Sappada (176km), longtemps animée par une échappée d’une trentaine de coureurs, dont Nico Denz, l’Allemand d’AG2R-La Mondiale et l’un des hommes en forme de ce Giro, va pousser son effort jusque dans la dernière ascension du jour. En vain une fois encore.

C’est bien Yates, le très avisé et très ambitieux patron de cette course, qui va lancer les hostilités à un peu moins de vingt kilomètres de l’arrivée. Dans cette ascension finale vers Sappada – où un certain Stephen Roche s’était emparé définitivement du maillot rose en 1987 – la nouvelle coqueluche du cyclisme britannique va non seulement condamner Chris Froome.

Sans connaître l’effroyable défaillance du Champion d’Italie Fabio Aru, en larmes sur son vélo et relégué à 21 minutes du vainqueur, le leader de la Sky, incapable d’enchaîner après sa renaissance de la veille au sommet du Zoncolan, va se retrouver rejeté au général à près de cinq minutes (+4’52’’) de son compatriote si offensif, si peu économe de ses efforts et capable depuis le départ de reprendre 2’31’’ en montagne à… Tom Dumoulin.

Plus encore que Froome, écarté de la lutte pour la victoire finale, c’est bien Dumoulin qui perd du terrain, rejeté sur la ligne d'arrivée à 41" avec le groupe des premiers poursuivants en compagnie des Migel Angel Lopez, Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot et autre Richard Carapaz, incapables de s'entendre. "Tout le monde comptait ses coups de pédales, Carapaz et Lopez bataillaient pour le maillot blanc, ils se sont regardés, regrettait le coureur Groupama-FDJ au micro d’Eurosport. Si on roule tous les cinq, on pouvait peut-être rentrer sur Yates, mais surtout faire le trou derrière. Il faudra être bon maintenant mardi. Ce n’est pas ce que je préfère, surtout après une journée de repos (lundi). On va essayer de gérer au mieux la journée de demain."

Au général, Yates ignore encore "si l’écart sera suffisant", mais n’en porte pas moins son avance à 2'11" sur Dumoulin (au lieu du retard d'1'24" au départ), avant ce contre-la-montre, qui s’annonce décisif et dont le Néerlandais sera le favori. En attendant, Pozzovivo (3e, +2'28") et Pinot (4e, 2'37") conservent leur rang, alors que Angel Lopez (5e, +4'27") et Richard Carapaz (6e, +4'47") doublent Froome. Que la formidable éclosion de Yates relègue plus que jamais dans l’ombre, où ses « casseroles » liées au dopage l’avaient déjà rejeté.

(*) Yates améliorera le record pour un coureur britannique avec un 10e jour en rose sur ce Giro.