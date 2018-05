Viviani, la règle de trois

Après deux semaines de Giro, c’est la première fois que les coureurs pouvaient enchaîner deux jours de course à peu près tranquilles. Au vu du programme, c’était prévu avec deux arrivées successives au sprint. Tout le monde s’en sort donc sans dommages et a réussi à rester sage, hormis les sprinteurs bien sûr. Elia Viviani et Sam Bennett, deux victoires chacun, tenaient à se départager vendredi après-midi à Nervesa della Bataglia, et c’est le premier nommé qui a raflé la mise devant l’Irlandais.

Il y a un détail d’importance pour Viviani: c’est sa première victoire en Italie, puisque ses deux succès initiaux avaient été décrochés en Israël (deuxième et troisième étapes). "On a eu deux ou trois très mauvais jours, résume le vainqueur du jour pour L’Equipe. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, on l’a vu jeudi avec toute cette pluie… J’ai toujours senti mes équipiers derrière moi, mais jeudi, j’avais trop de pression. Bien sûr, j’ai craqué sur la première bosse… En gagnant sur la ligne, j’ai fait ce signe pour demander aux gens de se calmer, d’arrêter de juger. Il fallait uniquement parler du numéro de Sam Bennett qui a gagné l’étape, pas de mon état de forme." Courir chez Quick-Step, ça n’a pas l’air rose tous les jours…

Pinot: "Pozzovivo peut être un bon allié"

Place désormais au mont Zoncolan, qui sera le juge de paix de l’étape de samedi. On rappelle les données du problème au général: Simon Yates est maillot rose avec 47 secondes d’avance sur Tom Dumoulin, 1’04’’ sur Thibaut Pinot et 1’18’’ sur Domenico Pozzovivo, alors que Fabio Aru et Christopher Froome sont largués (10e à 3’10’’ et 12e à 3’20’’). Ces écarts risquent donc de bouger à nouveau avec cette nouvelle arrivée en côte, belle tradition du Giro à laquelle les organisateurs du Tour de France feraient bien de réfléchir.

Et ça enchaînera dimanche dans les Dolomites, avant l’ultime journée de repos. Si Pinot veut frapper, il serait donc bien inspiré de sortir du bois tout le week-end. "Pozzovivo risque d’être le plus fort sur le Zoncolan, il devra gagner du temps avant le chrono de la semaine prochaine, et il peut être un bon allié pour moi, prédisait le Français lundi en conférence de presse (lors de la journée de repos). Tom Dumoulin va monter à son rythme, je le mettrais à armes égales avec Simon Yates qui est très fort en montagne, alors que lui gère très bien, il est très fort en chrono. C’est du 50/50, je me mets derrière les deux avec Pozzovivo. J’espère créer la surprise !" Et, pour lui aussi, gagner du temps avant le contre-la-montre. L’idéal, bien sûr, serait même de doubler copieusement Tom Dumoulin.