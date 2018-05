Viviani, et de trois !

Elia Viviani (Quick-Step Floors) a réglé le sprint vendredi au terme de la 13e étape du Giro, courue entre Ferrara et Nervasa della Battaglia (180km). Il devance Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Danny van Poppel (Lotto NL-Jumbo). Clément Venturini (AG2R-La mondiale) est huitième. C'est la troisième victoire d'étape pour Viviani, sa première en Italie après ses deux succès en Israël (deuxième et troisième étapes). Il n'y a aucun changement au général, Simon Yates (Mitchelton-Scott) affiche 47 secondes d'avance sur Tom Dumoulin (Sunweb), 1'04" sur Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et 1'18" sur Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida). Plus loin, Fabio Aru est 10e à 3'10", Christopher Froome (Sky) 12e à 3'20".