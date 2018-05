Viviani double la mise

Elia Viviani, après avoir déjà gagné la deuxième étape du Giro samedi entre Haïfa et Tel-Aviv, s'est à nouveau imposé dimanche entre Beer-Sheva et Eilat (229km) pour la troisième et dernière journée en Israël, avant l'arrivée en Italie mardi. Le sprinteur de Quick-Step Floors devance Sacha Modolo (EF Education First Drapac) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Pas de changement au général, avec Rohan Dennis (BMC) qui compte toujours une seconde d'avance sur Tom Dumoulin (Sunweb). Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) est 16e à 34 secondes, Christopher Froome (Sky) 20e à 38 secondes.