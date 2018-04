Sky: Froome bien entouré sur le Giro

Comme prévu, Chris Froome, qui attend toujours une décision de l'UCI suite à son contrôle anormal au salbutamol, sera bien au départ du Tour d'Italie le 5 mai prochain.

Le leader du Team Sky, qui n'a plus couru le Giro depuis 2010, sera accompagné pour ces trois semaines de course par le Français Kenny Elissonde, David De La Cruz, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Christian Knees, Wout Poels et Salvatore Puccio.

Ses principaux rivaux seront le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), vainqueur l'an dernier, l'Italien Fabio Aru (UAE Team Emirates), le Colombien Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) et le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

It's just one week until the start of #Giro101 and we're excited to announce our lineup, led by @chrisfroome:@iamdlax @KennyElissonde @chrisfroome @sergiohenaoofic

Vasil Kiryienka @ChristianKnees @WoutPoels @SalvatorePuccio pic.twitter.com/xvlGVw2ImV