Sam Bennett double la mise

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a enlevé la 12e étape du Giro jeudi, entre Osimo et Imola (214km), après avoir déjà remporté la septième étape (159km entre Pizzo et Praia a Mare. L'Irlandais, dans des conditions difficiles à cause de la pluie, a placé une attaque décisive dans les derniers mètres. Il n'a pas eu à mener un véritable sprint, Elia Viviani (Quick Step-Floors) étant notamment lâché. Danny van Poppel (Lotto NL-Jumbo) est deuxième, Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida) troisième. Deux Français terminent dans le top 10, avec Clément Venturini (AG2R-La mondiale) huitième et Florian Sénéchal (Quick-Step Floors) neuvième. Pas de changement au général, avec Simon Yates (Mitchelton-Scott) qui compte toujours 47 secondes d'avance sur Tom Dumoulin (Sunweb), 1'04" sur Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et 1'18" sur Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida). Fabio Aru est 10e à 3'10", Christopher Froome (Sky) 12e à 3'20".