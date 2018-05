Pinot reste au contact

Après trois jours sous la chaleur israélienne, le peloton du Giro retrouvait le territoire italien et les routes siciliennes ce mardi, à l'occasion de la 4e étape de cette 101e édition. Une étape intense et vallonnée de 202 kilomètres entre Catane et Caltagirone avec un final pour puncheur, qui a souri à Tim Wellens. Le Belge de la Lotto-Soudal, déjà vainqueur en 2016 sur le Tour d'Italie, a devancé deux autres spécialistes des arrivées en bosse, le Canadien Michael Woods (Education First-Drapac) et l'Italien Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo).

Grimaçant dans cette dernière difficulté, Thibaut Pinot s'est néanmoins accroché pour finir 13e, à quatre secondes du vainqueur du jour, mais en compagnie des autres principaux favoris (Yates, Pozzovivo, Chaves, Dumoulin). Le leader de la Groupama-FDJ fait un bond au classement et remonte à la huitième place du général, à 34 secondes du leader, l'Australien Rohan Dennis (BMC). Le vainqueur sortant, Tom Dumoulin (Sunweb) est toujours deuxième à une seconde.

La mauvaise opération du jour est à mettre au passif de Chris Froome, le Britannique qui a terminé 30e et perdu 21 secondes dans la montée finale. Inquiétant pour le leader du Team Sky, alors que se profile une nouvelle étape accidentée samedi entre Agrigente et Santa Ninfa, suivie d'une arrivée au sommet de l'Etna dimanche.