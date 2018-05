Pinot rate encore le coche

Après une étape de samedi très frustrante, une vraie bagarre était attendue ce dimanche à l'occasion de la neuvième étape du Giro, longue de 225 km entre Pesco Sannita et Gran Sasso, avec une arrivée programmée en altitude, sur des pourcentages bien plus exigeants. Mais encore une fois, il aura fallu attendre longtemps, très longtemps, pour assister à un semblant d'explication. Car à 3 km de l'arrivée, le dernier rescapé d'une échappée de 14 coureurs courageux était repris, ce qui n'allait malgré tout pas encore déclencher les hostilités.

C'est le jeune et prometteur Giulio Ciccone (Bardiani-CSF) qui tente sa chance le premier, espérant fausser compagnie au groupe des favoris dans lequel tout le monde répond présent. Mais le Transalpin de 23 ans ne parvient pas à prendre ses distances, et c'est au train que Fabio Aru le premier, puis Chris Froome ensuite, perdent du terrain. Le vainqueur de la Vuelta en 2015 passera d'ailleurs la ligne d'arrivée avec 1'14" de retard sur le lauréat du jour, à quelque sept secondes du patron de la Sky. Les deux hommes ont encore passé une journée compliquée, le Britannique ayant notamment chuté samedi tout en parvenant à ne pas prendre de retard sur le leader de la course.

Un leader qui a ce dimanche parfaitement joué le coup, puisque Simon Yates a levé les bras en vainqueur à l'issue de l'ascension finale. Le numéro 1 de la Mitchelton-Scott a devancé Thibaut Pinot de quelques mètres, le Français échouant encore de peu après avoir terminé troisième la veille. C'est encore lui qui a finalement lancé la seule et unique attaque au sein de favoris qui n'ont pas bougé malgré ce parcours accidenté. Le coureur de la Groupama-FDJ a tenté un démarrage à moins de 2 kilomètres de l'arrivée, limitant forcément la possibilité de creuser des écarts. Le Français reste quatrième du général, maintenant distancé de 45 secondes par un Simon Yates jamais inquiété et qui affiche une vraie sérénité, parfaitement accompagné par Esteban Chaves, troisième de l'étape et qui devance désormais Tom Dumoulin au deuxième rang du général. Le vainqueur sortant compte dorénavant 38 secondes de retard après avoir perdu 12 secondes sur les pentes du Gran Sasso.