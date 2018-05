Pinot prêt pour l'Etna

Le premier grand rendez-vous approche pour Thibaut Pinot et les autres favoris du Giro 2018. Jeudi, le grimpeur français et ses rivaux (Dumoulin, Froome, Chaves, S. Yates, Aru, Pozzovivo) s'expliqueront sur les pentes de l'Etna, au sommet duquel sera jugé l'arrivée de la 6e étape. En attendant cette mythique ascension du volcan sicilien (15 km à 6,5% de moyenne et des passages à 15%), la tension était déjà au rendez-vous ce mercredi à l'issue de la cinquième étape entre Agrigente et Santa Ninfa. Plusieurs chutes ont ainsi émaillé le final, dont celle de Miguel Angel Lopez, parti tout droit dans un virage. Malgré le soutien de son coéquipier Luis-Leon Sanchez, le Colombien d'Astana a perdu 43 secondes sur les autres prétendants au podium.

Thibaut Pinot a quant à lui terminé dans un groupe de tête réglé au sprint par le puncheur italien de la LottoNL-Jumbo Enrico Battaglin, frustré par sa troisième place de la veille derrière Tim Wellens et Michael Woods. Le leader de la Groupama-FDJ reste à 34 secondes du maillot rose Rohan Dennis (BMC), mais passe de la 8e à la 9e place du classement général, car le Portugais José Gonçalves (Katusha-Alpecin) a grappillé quelques secondes de bonifications en terminant troisième sur la ligne.

Rien d'inquiétant pour Thibaut Pinot, qui espère frapper un grand coup dès ce jeudi, mais le Français devra se méfier du vainqueur sortant, Tom Dumoulin (Sunweb) et de Chris Froome (Sky), peu en vue jusque-là mais bien décidé à montrer qu'il est le patron sur ce Giro.