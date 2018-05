Pinot perd très gros

On s'était trompé en pensant que la victoire de Thibaut Pinot sur le contre-la-montre du Tour de Romandie 2016, devant Tom Dumoulin et Christopher Froome, allait lui autoriser d'autres ambitions sur les courses à étapes, et notamment les grands tours. Le Franc-Comtois avait affiché durant le début de sa carrière une belle progression dans l'exercice, dont il deviendra la même année champion de France de la spécialité, et semblait boosté par le nouveau matériel à la disposition de son équipe (*). Erreur. Déjà à la peine l'an passé dans les chronos du Giro, qui l'avaient privé du podium, voire du maillot rose, Pinot, crédité d'une performance honorable il y a deux semaines, dans le contre-la-montre inaugural de Jérusalem (16e à 33" de Dumoulin, sur 9,7km), termine à Rovereto à une terrible 63e place, à 3'19" du vainqueur Rohan Dennis (BMC).

Je n'étais pas bien, aucune puissance, nul Thibaut Pinot (leader de la Groupama-FDJ)

Une minute aux 10 kilomètres par rapport au vainqueur, c'est à peu près le double de ce qu'il avait concédé lors de la première étape. Souvent à la peine les lendemains de journée de repos, Pinot a sombré ce mardi. "Je n'étais pas bien, aucune puissance, nul, a reconnu le leader de la Groupama-FDJ sur la chaîne L'Equipe. Dès le départ, j'ai senti que je n'étais pas terrible. Il n'y a pas de surprise." Pinot a perdu près de trois minutes sur Tom Dumoulin, presque autant sur Christopher Froome. Mais également une minute sur son rival direct au classement général, Domenico Pozzovivo, loin d'être un rouleur confirmé. Pour espérer un podium, le grimpeur de Mélisey devra récupérer cette minute perdue en montagne, où il a jusqu'à présent fait jeu égal avec l'Italien, et composer avec le retour de Christopher Froome, qui le devance désormais au général.

Tout bon pour Yates

Souvent à l'aise en troisième semaine, Pinot a trois grandes étapes de montagne devant lui, à partir de jeudi, pour se retrouver. Il a promis de prendre des risques pour tenter d'améliorer son classement (5e à 4'19" du maillot rose), et aller chercher une victoire d'étape, comme l'an dernier. "Quatrième, sixième ou septième (du général), c'est pareil, explique-t-il. On va essayer de passer à l'attaque."

Désormais, Pinot n'est plus vraiment concerné par la course pour la victoire finale qui va se résumer, comme on le pressentait depuis ce week-end, à un duel entre Simon Yates et Tom Dumoulin. Impérial quand la route s'élève, le Britannique a plutôt bien limité la casse sur ce chrono tout plat, favorable au champion du monde Dumoulin. Le leader de la Mitchelton-Scott s'attendait à perdre 1'30" environ, il a finalement concédé 1'15" sur le Néerlandais, pas dans un très grand jour et privé de la victoire d'étape par Dennis. Yates va aborder la dernière ligne droite avec 56" d'avance sur Dumoulin, et plus de 3 minutes sur Pozzovivo, Froome, Pinot et les autres. C'est tout bon pour lui.

------------------------------------------------------

(*) En 2016, les coureurs de la FDJ, équipés du Lapierre AeroStorm, avaient récolté des résultats meilleurs que les années précédentes en contre-la-montre.